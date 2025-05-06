БЛИЖНИЙ ВОСТОК
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Arrow и THAAD не спасли: хуситы ударили по Бен-Гуриону
Израиль впервые признал, что не смог перехватить баллистическую ракету, выпущенную хуситами по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Системы противоракетной обороны — израильская Arrow (Hetz) и американская THAAD — не смогли остановить цель.
Arrow и THAAD не спасли: хуситы ударили по Бен-Гуриону
Arrow и THAAD не спасли: хуситы ударили по Бен-Гуриону / Public domain
6 мая 2025 г.

В результате удара пострадали 7 человек, воздушное движение было временно приостановлено, а десятки рейсов отменены.

Хуситское движение в Йемене заявило, что использовало гиперзвуковую баллистическую ракету в знак солидарности с палестинцами. Это первое официальное признание Израилем удачного попадания ракеты хуситов по стратегической цели.

Кувейтский аналитик Фейсал аль-Хаджри пояснил, что радиолокационные ПВО плохо фиксируют баллистические ракеты с малой отражающей поверхностью, особенно при высоких скоростях. Такие ракеты, по его словам, имеют небольшую боеголовку и неточное наведение, а значит, наносят скорее психологический, чем военный ущерб.

Израильская армия позже заявила, что системы не дали сбоев: ракета была обнаружена, сирены сработали, перехват был запущен. Причиной промаха назвали технический сбой у перехватчика.

С начала войны в Газе в октябре 2023 года погибло более 52 500 палестинцев, большинство из них — женщины и дети. Израиль также продолжает снос домов в Рафахе. В ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта. Израиль проходит по делу о геноциде в Международном суде ООН.

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