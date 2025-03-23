ПОЛИТИКА
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Генерал Асада схвачен
Сирийские силы безопасности задержали бригадного генерала Абделя Карима аль-Хамаду, близкого соратника брата свергнутого диктатора и связующее звено с иранскими Стражами революции
Генерал Асада схвачен
Сирийские силы безопасности / AA
23 марта 2025 г.

Сирийские силы безопасности в субботу объявили об аресте бригадного генерала Абделя Карима аль-Хамады, близкого соратника Махера Асада, брата Башара Асада, возглавлявшего свергнутый сирийский режим.

Информация об аресте была опубликована администрацией провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии через их официальный канал в Telegram.

Согласно заявлению, Генеральный директорат общественной безопасности в Дейр-эз-Зоре задержал аль-Хамаду, который при прежнем режиме занимал должность «директора по делам урегулирования».

По информации агентства САНА, он также был «ответственным за координацию между офицерами бывшего режима и лидерами иранской Революционной гвардии».

Официальных комментариев с иранской стороны не поступало.

Башар Асад, правивший Сирией почти 25 лет, бежал в Россию после того, как антиправительственные группировки взяли под контроль Дамаск 8 декабря, положив конец режиму партии Баас, находившейся у власти с 1963 года.

Ахмед аш-Шара, возглавивший антиправительственные силы по свержению Ассада, был объявлен президентом на переходный период в конце января.

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