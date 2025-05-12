ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский летит в Стамбул — даже без перемирия
Президент Украины Владимир Зеленский прилетит на переговоры в Стамбул 15 мая, даже если Москва откажется от 30-дневного перемирия
Зеленский летит в Стамбул — даже без перемирия
Президент Украины Владимир Зеленский / Reuters
12 мая 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский решил отправиться в Стамбул 15 мая для переговоров с Россией, даже если Кремль откажется от предложенного 30-дневного перемирия. Об этом сообщил украинский чиновник в комментарии Axios.

Ранее Зеленский заявлял, что Киев готов к прямому диалогу с Москвой, если Россия прекратит огонь в Украине, чтобы создать условия для дипломатии. Он также подчеркнул, что готов лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

«Надеюсь, что россияне на этот раз не будут искать причин, почему они не могут», — написал Зеленский в телеграм-канале.

Президент России Владимир Путин предложил возобновить переговоры в Стамбуле «без предварительных условий». Это заявление прозвучало после того, как Украина и ее европейские союзники — Великобритания, Франция, Германия и Польша — при поддержке США призвали Москву согласиться на перемирие с 12 мая. В случае отказа Запад пригрозил новыми санкциями.

Президент США Дональд Трамп также призвал Киев начать диалог с Москвой. Он заявил, что Путин не хочет подписывать соглашение о прекращении огня, но готов встретиться в Турции, чтобы обсудить пути прекращения войны.

«Украина должна согласиться на это немедленно», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Он добавил, что такая встреча покажет, есть ли у сторон реальное намерение заключить мир. В противном случае, по его словам, США и Европа получат четкое понимание ситуации.

«Я начинаю сомневаться, что Украина пойдет на сделку с Путиным, который слишком занят празднованием Победы во Второй мировой войне, которую без Соединенных Штатов Америки выиграть было невозможно (даже близко!). Проведите встречу, сейчас же!!!» — заявил Трамп.

Помощник президента России Юрий Ушаков, в свою очередь, подтвердил, что Москва готова направить в Турцию делегацию. Он отметил, что переговоры должны учитывать позиции, озвученные весной 2022 года, а также «реальную ситуацию». Состав делегации Ушаков не уточнил.

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