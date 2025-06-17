Каждый пятый житель США после инаугурации Трампа получал новости от подкастера, а не с телевидения или новостных сайтов. ИИ и соцсети укрепляют позиции.

Пользователи в США все чаще узнают о событиях из соцсетей, видеоплатформ и подкастов, а не из привычных новостных изданий, говорится в новом докладе Reuters Institute. Впервые в истории больше американцев сообщили, что получают новости из соц- и видеосетей, чем с телевидения или через новостные сайты и приложения. Особенно это касается молодежи: более половины американцев до 35 лет называют соцсети своим основным источником новостей.

Опрос почти 100 тыс. человек в 48 штатах показал, что за неделю после январской инаугурации Трампа каждый пятый американец сталкивался с новостями или комментариями подкастера Джо Рогана. 14% — с контентом Такера Карлсона. Также в список популярных политических комментаторов вошли Кендис Оуэнс, Бен Шапиро, а также блогеры левого фланга — Дэвид Пакман и Брайан Тайлер Коэн.

При этом сами инфлюенсеры — наряду с политиками — считаются в США главным источником дезинформации. Более 70% американцев продолжают сомневаться в способности различать правду и ложь в новостях.

Все большую роль играет и искусственный интеллект. Среди опрошенных до 25 лет 15% еженедельно используют ИИ-ботов для получения новостей — чаще всего это ChatGPT, а также Google Gemini и Meta AI.

На фоне этого падение доверия к традиционным СМИ становится устойчивым трендом: их аудитория стареет, а молодежь все чаще выбирает YouTube, X (бывший Twitter) и подкасты.