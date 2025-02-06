ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Права человека не для Израиля
Израиль объявил о выходе из Совета ООН по правам человека, сославшись на его «предвзятость»
Права человека не для Израиля
Штаб-квартира ООН в Женеве / Reuters
6 февраля 2025 г.

Израиль вслед за США заявил о прекращении участия в работе Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН). Об этом 5 февраля сообщил глава МИД Израиля Гидеон Саар в соцсети Х.

«Израиль приветствует решение президента Трампа не участвовать в работе Совета ООН по правам человека. Израиль присоединяется к Соединенным Штатам и не будет участвовать в работе СПЧ ООН», — написал министр.

Саар обвинил Совет в «традиционной защите нарушителей прав человека» и «навязчивой демонизации единственной демократии на Ближнем Востоке». По его словам, СПЧ ООН сосредоточен на нападках на Израиль и «пропаганде антисемитизма», а не на продвижении прав человека.

Глава израильского МИД также отметил, что Совет принял более 100 осуждающих резолюций против Израиля — свыше 20% всех решений, когда-либо вынесенных органом, что больше, чем против Ирана, Кубы, Северной Кореи и Венесуэлы вместе взятых.

США также выходят из ряда структур ООН. Дональд Трамп вывел страну из СПЧ, Всемирной организации здравоохранения и рассматривает прекращение участия в ЮНЕСКО и Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Кроме того, президент США намерен закрыть USAID, ссылаясь на неэффективные траты.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us