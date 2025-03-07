Глава МИД Китая Ван И осудил введение США тарифов как «двуличное» поведение, назвав 20% налог на китайские товары произвольным и предупредив о возможном возвращении «закона джунглей» в результате политики Дональда Трампа «Америка прежде всего», пишет the Guardian.

На полях ежегодного парламентского собрания в Китае Ван И заявил, что Китай будет «твердо противостоять» давлению США. «Ни одна страна не должна думать, что может подавить Китай и при этом поддерживать хорошие отношения», — добавил он.

Эти заявления Вана прозвучали спустя несколько дней после того, как президент США объявил о повышении тарифов на китайский импорт. Вашингтон увеличил тарифы на ряд китайских товаров до 20%. Ван назвал эти налоги «произвольными».

Данные таможни, опубликованные в пятницу, показали, что стоимость экспорта Китая в январе и феврале выросла на 2,3% по сравнению с предыдущим годом, что значительно ниже ожиданий. Это подчеркивает давление, под которым окажутся китайские экспортеры в этом году, если Китай достигнет цели роста ВВП в 5%.

Министерство иностранных дел Китая на этой неделе сделало агрессивные заявления в адрес США, предупреждая, что в «тарифной войне, торговой войне или любой другой войне Китай будет бороться до конца». В пятницу комментарии Вана были более сдержанными, но неудовлетворенность позицией Вашингтона в отношении Пекина была также очевидна.

«Большая страна должна выполнять свои международные обязательства», сказал Ван, добавив, что страны «не должны запугивать друг друга». Если страны будут преследовать свои собственные интересы, не учитывая международный порядок, «закон джунглей снова будет править миром», и маленькие страны пострадают, отметил Ван.

Опытный дипломат привел в пример успех китайской компании по искусственному интеллекту DeepSeek как доказательство того, что санкции США не сработают. «Там, где есть блокада, есть прорыв; там, где есть подавление, есть инновации», сказал он.

DeepSeek вызвала шок в январе, выпустив модель искусственного интеллекта, которая эмулировала изысканность ведущих американских конкурентов, утверждая, что использовала только чипы Nvidia H800, которые были разработаны специально для китайского рынка, поскольку более передовые чипы H100 были запрещены к экспорту в Китай из-за ограничений США.

«Высокий забор и маленький двор не могут подавить инновации», — сказал Ван, имея в виду флагманскую политику Белого дома в отношении Китая в рамках индустриальной стратегии администрации Байдена, направленной на изоляцию Китая от самых передовых американских технологий.

На фоне потрясений, вызванных первыми неделями президентства Трампа, Ван сказал, что Китай является страной стабильности. «Мы живем в изменяющемся и турбулентном мире», сказал он, добавив, что Китай может принести «определенность в этот неопределенный мир».