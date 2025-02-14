Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед журналистами, подводя итоги своей поездки в Малайзию, Индонезию и Пакистан. Он отметил, что визит стал очередным шагом в укреплении братских связей и подтвердил, что Турция расширяет свое экономическое и политическое влияние в регионе.

«Миллионы людей встретили нас с искренней симпатией, что еще раз доказало прочную связь Турции с народами региона», — отметил Эрдоган.

Одним из ключевых итогов поездки стало подписание более 50 стратегических соглашений с тремя странами, охватывающих торговлю, оборону, энергетику, промышленность и сельское хозяйство.

«Мы расширили стратегическое партнерство с Малайзией, Индонезией и Пакистаном, заключив исторические договоренности», — подчеркнул президент Турции.

Экономическое и оборонное сотрудничество

В рамках поездки Турция заключила 11 соглашений с Малайзией, 12 с Индонезией и 24 с Пакистаном.

«В Пакистане мы договорились укрепить военное сотрудничество, включая поставки, совместное производство и технологический обмен», — заявил Эрдоган.

Стороны также обсудили увеличение товарооборота между Турцией и тремя странами региона.

«Мы нацелены на увеличение торгового оборота с Индонезией и Малайзией до 10 млрд долларов, а с Пакистаном — до 5 млрд», — сказал турецкий лидер.

Поддержка Палестины и осуждение Израиля

Особое внимание турецкий лидер уделил ситуации в Газе, вновь осудив действия Израиля и заявив о необходимости международного давления на Тель-Авив.

«Мы будем настойчиво добиваться создания независимого и суверенного Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», — подчеркнул он.

Эрдоган обвинил Запад в молчаливом попустительстве израильской агрессии и отметил, что международные организации оказались бессильны перед преступлениями Тель-Авива.

«15 месяцев катастрофы, десятки тысяч погибших, разрушенные города, и Запад продолжает молчать», — сказал он.

Турция как центр силы в мусульманском мире

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что поездка в Азию подтвердила значимость Турции как лидирующей силы в мусульманском мире.

«Мы увидели, что Турцию воспринимают как преемницу Османской империи, и это накладывает на нас огромную ответственность», — отметил он.

По его словам, Турция намерена продолжать укреплять связи с мусульманскими странами Азии, создавая мост между Востоком и Западом.

«Нашей целью является не просто рост торговли, но и превращение Турции в один из главных стратегических центров Евразии», — заявил президент.