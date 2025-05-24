ПОЛИТИКА
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Лазурный берег обесточен
На юге Франции утром 24 мая произошел масштабный блэкаут, лишивший света 160 тыс. домов и нарушивший работу Каннского кинофестиваля
Лазурный берег обесточен
Канны остались без света в день закрытия фестиваля / Reuters
24 мая 2025 г.

Утром 24 мая на юге Франции произошло массовое отключение электроэнергии. По данным электросетевой компании RTE, без света остались около 160 тыс. домов. Отключение затронуло Канны, Антибы, Манделье и другие города Лазурного берега.

В компании сообщили, что причиной стали два инцидента. Поздней ночью возник пожар на высоковольтной подстанции в Таннероне, департамент Вар. Через несколько часов в районе озера Сен-Касьен упала опора линии электропередачи. RTE не исключает, что возгорание могло быть умышленным.

В день блэкаута во дворце Palais des Festivals проходит церемония закрытия 78-го Каннского кинофестиваля. Организаторы задействовали три аварийных генератора, чтобы продолжить программу.

По информации FranceInfo и BFMTV, фестиваль не был отменен. Администрация заверила, что «не стоит беспокоиться» о судьбе церемонии. Утренние кинопоказы прервались всего на несколько минут.

Тем временем, как сообщает EuroWeeklyNews, большая часть Канн оставалась без электричества. Местные жители вышли на улицы в поисках информации, обстановка описывается как близкая к хаосу.

Это уже не первый блэкаут в регионе за последний месяц. 28 апреля электричество отключилось в Испании, Португалии, Андорре и некоторых районах Франции. Нарушения затронули транспорт, светофоры и банковские системы. Тогда пострадал и мадридский аэропорт Барахас.

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