Утром 24 мая на юге Франции произошло массовое отключение электроэнергии. По данным электросетевой компании RTE, без света остались около 160 тыс. домов. Отключение затронуло Канны, Антибы, Манделье и другие города Лазурного берега.

В компании сообщили, что причиной стали два инцидента. Поздней ночью возник пожар на высоковольтной подстанции в Таннероне, департамент Вар. Через несколько часов в районе озера Сен-Касьен упала опора линии электропередачи. RTE не исключает, что возгорание могло быть умышленным.

В день блэкаута во дворце Palais des Festivals проходит церемония закрытия 78-го Каннского кинофестиваля. Организаторы задействовали три аварийных генератора, чтобы продолжить программу.

По информации FranceInfo и BFMTV, фестиваль не был отменен. Администрация заверила, что «не стоит беспокоиться» о судьбе церемонии. Утренние кинопоказы прервались всего на несколько минут.

Тем временем, как сообщает EuroWeeklyNews, большая часть Канн оставалась без электричества. Местные жители вышли на улицы в поисках информации, обстановка описывается как близкая к хаосу.

Это уже не первый блэкаут в регионе за последний месяц. 28 апреля электричество отключилось в Испании, Португалии, Андорре и некоторых районах Франции. Нарушения затронули транспорт, светофоры и банковские системы. Тогда пострадал и мадридский аэропорт Барахас.