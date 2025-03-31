Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если Москва будет затягивать мирные переговоры по Украине. Одновременно с этим американский лидер пригрозил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому «большими проблемами» в случае отказа от соглашения по добыче редкоземельных полезных ископаемых.

«Если мы с Россией не сможем договориться о прекращении кровопролития в Украине, и если я буду считать, что в этом виновата Россия — а это может быть и не так, — но если я буду считать, что в этом виновата Россия, я введу вторичные тарифы на нефть, на всю нефть, поступающую из России», — заявил Трамп в интервью NBC News.

В отношении Украины американский президент высказался не менее жестко: «Он пытается выйти из соглашения по редкоземельным полезным ископаемым, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы».

Трамп также категорически исключил возможность членства Украины в НАТО: «Он хочет быть членом НАТО, но он никогда не будет членом НАТО. Он это понимает».

Американский лидер признал, что разозлился на Путина из-за его недавних высказываний об Украине, в частности, из-за предложения ввести в стране «временное управление» и провести президентские выборы. «Я был разочарован в определенном смысле. Некоторые вещи, которые он сказал за последние день или два, связанные с Зеленским... Он должен был заключить с ним сделку, независимо от того, нравится он вам или не нравится. Так что мне это не понравилось», — сказал президент США.

По данным СМИ, США представили Киеву обновленный проект соглашения, который предполагает почти полный контроль США над всеми месторождениями полезных ископаемых Украины без гарантий безопасности для Киева. Зеленский заявил, что документ содержит пункты, которые ранее стороны уже отвергали, и что Украина не готова признать предоставленную американскую помощь долгом.

Трамп также упомянул о «психологическом дедлайне» для соглашения между Москвой и Киевом, но конкретные сроки не назвал.