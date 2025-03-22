В разных городах Европы прошли масштабные митинги в поддержку Палестины. В Лондоне перед израильским посольством собрались десятки тысяч человек. Участники держали флаги Палестины и плакаты с лозунгами: «Остановите геноцид», «Свободу Палестине» и «Мы все — палестинцы».

Среди протестующих — певица Паломa Фейт, актриса Джульет Стивенсон и актер Халид Абдалла. По словам певицы, за первые 24 часа атак было убито более 300 детей — это более семи в час, или один каждые восемь минут.

«Если бы мы хранили минуту молчания за каждого погибшего ребенка, нам пришлось бы молчать более 300 минут. Но я молчать не буду», — сказала она.

В Стокгольме тысячи людей прошли маршем к парламенту с лозунгами «Израиль совершает военные преступления» и «Бойкот Израиля».

В Вене участники митинга скандировали «Свободу Газе», «Нет геноциду», «Кровавый Нетаньяху». Активист Вильгельм Лангталер заявил, что Израиль «варварски» уничтожает палестинцев, а Запад это молча поддерживает.

В Берлине сотни человек с плакатами «Нет оккупации», «Германия дает оружие — Израиль убивает» собрались на площади в районе Веддинг. Один из участников, еврей по происхождению, сказал: «Если бы мы соблюдали минуту молчания за каждого погибшего ребенка, нам пришлось бы молчать почти три недели».

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Газы, с 7 октября 2023 года в результате атак израильской армии погибли 49 747 палестинцев, 113 213 получили ранения.

Только за последние сутки, несмотря на соглашение о прекращении огня, в больницы доставлены тела 130 погибших и 263 раненых. Из них 128 человек были убиты в результате новых атак, еще двое — найдены под завалами.

Израиль возобновил широкомасштабные удары по Газе 18 марта, нарушив соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 19 января.