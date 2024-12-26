ТУРЦИЯ
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Анкара: безопасность Сирии — наш приоритет
Турция готова к поддержке новой сирийской администрации в восстановлении государственных институтов. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства национальной обороны Турции
Анкара: безопасность Сирии — наш приоритет
Министерство национальной обороны Турции / AA
26 декабря 2024 г.

В официальном заявлении Министерства обороны Турции подчеркивается готовность страны к поддержке новой сирийской администрации в восстановлении государственных институтов.

«Мы готовы работать с новой администрацией для укрепления региональной стабильности и мира. В рамках сотрудничества будут разработаны конкретные меры, которые помогут восстановить функционирование государственных структур Сирии», — заявили представители министерства.

Заявление уточняет, что взаимодействие с Сирией будет проходить в координации с Министерством иностранных дел Турции. Разработка дорожной карты для укрепления сотрудничества уже началась.

Борьба с террористическими угрозами

Источники Министерства обороны Турции опровергли заявления террористических группировок о якобы достигнутых успехах, назвав их дезинформацией.

«PKK/YPG остаются с выбором: либо сложить оружие, либо столкнуться с полным уничтожением. Иностранные боевики обязаны покинуть Сирию, а судьба сирийских членов группировок будет решена местной администрацией», — отметили представители министерства.

В заявлении также уточняется, что контроль над стратегическими объектами, такими как плотина Тишрин и Манбидж, полностью находится в руках Сирийской национальной армии.

Инцидент с французским самолетом на Кипре

Министерство обороны прокомментировало нарушение воздушного пространства Северного Кипра французским военным самолетом. В официальном сообщении уточняется, что инцидент был предметом обсуждения с французским военным атташе.

«Безопасность Турецкой Республики Северного Кипра для нас — приоритет. Мы провели переговоры с французскими представителями и обозначили нашу позицию», — заявили в министерстве.

Анкара подчеркивает, что продолжит защищать права и безопасность турецкой общины на Кипре, действуя в рамках международных соглашений.

«Гарантии безопасности и стабильности на Кипре останутся нашим важнейшим обязательством», — добавили представители ведомства.

Восстановление Сирии: от конституции до инфраструктуры

В заявлении Министерства обороны Турции говорится о масштабных мерах, которые страна готова предпринять для поддержки восстановления Сирии. Среди приоритетов: создание новой конституции, восстановление инфраструктуры, развитие энергетического сектора и обеспечение рабочих мест.

«Сирийская экономика находится в упадке, и без поддержки международного сообщества ей не обойтись. Турция готова внести свой вклад в этот процесс», — подчеркивается в заявлении.

Гуманитарная помощь, инициированная Турцией, продолжится. Также ведется работа по созданию условий для добровольного возвращения беженцев.

«Сирия возродится, а Турция останется ее надежным партнером», — заявили в Министерстве обороны.

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