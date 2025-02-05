ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль превратил Дженин в Газу
Лагерь беженцев на оккупированном Западном берегу полностью разрушен
Израиль превратил Дженин в Газу
Здания, взорванные в результате рейда израильской армии, лежат в руинах в Дженине на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан, 3 февраля 2025 года. / Reuters
5 февраля 2025 г.

Израильская армия превратила лагерь беженцев в Дженине в руины. Разрушены целые кварталы, улицы завалены обломками, жители бегут в соседние деревни. Глава города называет это худшей катастрофой за 20 лет.

Операция началась две недели назад. Израиль утверждает, что якобы борется с группировками, связанными с Ираном. Однако никаких доказательств тому Тель-Авив так и не привел. Жертвами ударов стали более 30 человек, в основном женщины и дети. 

Дроны с громкоговорителями ежедневно требуют от палестинцев покинуть дома. Тысячи ушли, не успев взять вещи.

В выходные военные подорвали еще несколько зданий. 

«Мы остались без ничего», — рассказал в интервью Reuters 39-летний Халиль Хувайль, который сбежал с семьей. 

Он рассказывает, что израильские танки и бульдозеры снесли дороги и разрушили подчистую всю его улицу. По его словам, лагерь полностью обезлюдел.

С холмов вокруг лагеря видно только дым и сожженные дома. По данным ООН, из 3490 семей остались около 100 человек. Организация предупреждает: разрушения в Дженине подрывают шаткое перемирие в Газе и грозят новой эскалацией.

Израиль же расширяет зачистки. Армия проводит кровавые рейды в Тубасе и Тулькарме. В ходе операции уже уничтожены 23 здания, при этом Израиль не проверяет, есть ли в доме люди — и иногда подрывает здания прямо с жителями внутри. Минздрав Палестины сообщает о 70 убитых в этом году на Западном берегу, 38 из них — в Дженине.  

Израильские чиновники заявляют, что оккупированный Западный берег представляет «угрозу» безопасности Израиля. В Тель-Авиве все чаще звучат призывы полностью аннексировать палестинские территории вплоть до границы с Иорданией. 

Палестинцы видят в этом новую Накбу — повторение катастрофы 1948 года. Представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна обвинил Израиль в этнических чистках. Он связывает операцию с заявлениями Трампа о переселении палестинцев в Египет и Иорданию.  

Но жители не сдаются. «Мы вернемся, мы обязательно вернемся в Джение», — пообещал Халиль Хувайль.


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