ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Киев настаивает на праве защищаться
Украина отказалась обсуждать с Россией сокращение армии и заявила, что никто не будет диктовать Киеву, какими должны быть Вооруженные силы
Киев настаивает на праве защищаться
ВСУ / Reuters
10 апреля 2025 г.

Украина отвергла требование президента России Владимира Путина ограничить численность своей армии как условие завершения войны.

Об этом в интервью Reuters заявил заместитель главы офиса президента Павел Палиса. Он назвал это условие «красной линией» и подчеркнул, что позиция Украины уже доведена до Вашингтона.

«Это принципиальная позиция Украины: никто, и уж точно не страна-агрессор Россия, не будет диктовать Украине, какими вооруженными силами она должна обладать», — заявил Палиса.

Аналогичную позицию ранее высказывал и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что обсуждение параметров украинской армии с Москвой невозможно, поскольку сильные ВСУ — это гарантия того, что война не возобновится.

Путин в свою очередь неоднократно называл основой для переговоров проект соглашения, обсуждавшийся в Стамбуле весной 2022 года.

Тогда Москва предлагала сократить армию Украины до 85 тыс. человек, 342 танков и ограничить дальность ракет 40 км. Киев настаивал на 250 тыс. бойцов, 800 танках и ракетах с дальностью до 280 км.

Позднее, после отказа США пригласить Украину в НАТО, Зеленский заявил, что стране понадобится армия численностью 1,5 млн. По его словам, только равное с Россией количество войск даст реальные гарантии безопасности и со временем приведет к вступлению в альянс.

«Это превентивные меры. Если Путин захочет начать новую войну, его будет ждать армия в 1,5 млн человек. Если он хочет прийти и умереть — пожалуйста», — заявлял Зеленский.

Он также говорил, что в будущем Украина сможет использовать эту силу в интересах союзников. «Украина пока не в НАТО, но я уверен, что со временем все захотят, чтобы такая мощная армия была частью альянса», — добавил он.

По данным ЦРУ, в Вооруженных силах Украины сейчас 800 тыс. действующих бойцов и 400 тыс. резервистов. Включены ли в это число иностранные легионеры — не уточняется.

Зеленский признавал, что армия пока почти вдвое меньше заявленного рубежа. Ее содержание обходится в 40 млрд долларов. По его словам, на армию в 1,5 млн потребуется около 60 млрд.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее называл ВСУ крупнейшей армией Европы. Он вместе с премьером Великобритании Киром Стармером возглавляет коалицию стран, которые готовы отправить войска в Украину после войны для сдерживания России.

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