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Армения переосмысливает охрану турецкой границы
Глава МИД Армении заявил о возможном сокращении числа российских пограничников на турецкой границе при ее открытии и стремлении страны стать региональным связующим звеном
Армения переосмысливает охрану турецкой границы
Арарат Мирзоян
8 января 2025 г.

Сокращение российского погранконтингента на границе Армении с Турцией возможно после ее открытия и нормализации отношений между двумя странами. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции.

«Если между Арменией и Турцией будет действующая, открытая граница, будет доверие, то мы можем рассмотреть и обсудить этот вопрос», — отметил Мирзоян.

Министр подчеркнул, что Армения стремится стать не барьером, а связующим звеном между соседними государствами. «Республика Армения не хочет и не готова быть преградой, мы живем в 21 веке, где все страны хотят иметь отношения, торговлю, движение со всеми другими странами. Это вытекает из жизненных интересов государств», — заявил дипломат.

Важным аспектом развития региональных связей может стать восстановление железнодорожного сообщения Карс-Гюмри, которое, по словам министра, откроет значительные экономические перспективы для Армении. Он также отметил, что турецкая сторона увязывает нормализацию отношений с Арменией с переговорным процессом между Ереваном и Баку.

Стоит отметить, что процесс передачи пограничного контроля армянской стороне уже начался: с 1 августа 2024 года российские пограничники прекратили службу в международном аэропорту «Звартноц», а с начала 2025 года КПП «Агарак» на границе с Ираном перешел под контроль армянских пограничников.

По вопросу присутствия 102-й российской военной базы Мирзоян сообщил, что данная тема в настоящее время не стоит на повестке дня Еревана.

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