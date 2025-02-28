Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон выступает против любых попыток изменения статуса Тайваня с применением силы или принуждения. Его заявление прозвучало на фоне опасений, что Тайбэй может оказаться на периферии американской политики, если Вашингтон сосредоточится на переговорах с Пекином.

В интервью Fox News Рубио подчеркнул, что лучшим способом предотвратить конфликт в Тайваньском проливе является военное присутствие США в Индо-Тихоокеанском регионе.

«У нас есть давняя позиция по Тайваню, от которой мы не откажемся, а именно: мы выступаем против любого насильственного, принудительного или вынужденного изменения статуса Тайваня», — заявил он.

В тот же день президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, отказался дать гарантию, что Китай не захватит Тайвань силой в течение его президентского срока.

«Я никогда не комментирую такие вещи. Я не комментирую ничего, потому что не хочу ставить себя в такое положение», — сказал Трамп, добавив: «У меня отличные отношения с [председателем КНР] Си Цзиньпином».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин обозначил цель сделать китайскую армию «мировой силой» к 2027 году.

В последние годы Пекин усилил военную активность в Тайваньском проливе, несмотря на заявления о «мирном воссоединении» с Тайванем. В марте премьер-министр Ли Цян отметил, что Пекин твердо стоит на пути к объединению Китая.