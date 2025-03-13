Турция приветствует подписанное 13 марта соглашение о демаркации границы между Кыргызстаном и Таджикистаном, говорится в сообщении турецкого МИД.

Достигнутое соглашение стало результатом конструктивного диалога на высшем уровне между двумя странами, подчеркивается в заявлении ведомства.

Анкара надеется, что этот шаг поспособствует укреплению мира, стабильности и сотрудничества в регионе, говорится в сообщении.

В четверг президенты Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали документ о границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. В тот же день были открыты КПП «Кайрагач» и «Кызыл-Бел», закрытые после вооруженного конфликта в 2021.