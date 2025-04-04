ПОЛИТИКА
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Трамп дал Tik-Tok 75 дней, чтобы...
США дали TikTok еще некоторое время на поиски нового владельца — платформа пока избежала блокировки
Трамп дал Tik-Tok 75 дней, чтобы...
/ Reuters
4 апреля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп во второй раз продлил срок, в течение которого TikTok должен найти нового владельца, не связанного с Китаем. Теперь администрация США получила дополнительные 75 дней, чтобы завершить сделку, которая, по словам Трампа, «должна спасти TikTok» от блокировки. В своем посте на Truth Social он отметил «существенный прогресс» и добавил, что ведутся переговоры с четырьмя потенциальными покупателями, не называя конкретных компаний.

Первоначально Конгресс установил крайний срок продажи на 19 января, а затем перенес его на 5 апреля. Изначально именно Трамп пытался запретить TikTok еще в свой первый срок, но суд признал, что президент не имеет таких полномочий. После этого закон о продаже платформы был принят Конгрессом и подписан уже Джо Байденом. Американские законодатели считают, что TikTok может передавать личные данные пользователей китайским властям, влияя на общественное мнение в США.

Китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, настаивает, что приложение не продаётся, но признала наличие «ключевых вопросов», которые обсуждаются с правительством США. Представители TikTok утверждают, что безопасность пользователей остаётся для компании приоритетом. Ряд американских компаний, по сообщениям СМИ, уже выразили интерес к приобретению доли в платформе.

TikTok, помимо головного офиса в Китае, имеет представительства в Сингапуре и Лос-Анджелесе. Трамп подчеркнул, что не хочет, чтобы TikTok «ушел в темноту», и выразил надежду на возможность заключить сделку, которая устроит как США, так и Китай.

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