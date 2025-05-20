20 мая Госдума России в ускоренном порядке приняла во втором и третьем чтении закон, обязывающий трудовых мигрантов в Москве и Московской области передавать свою геолокацию властям. Документ предусматривает запуск с 1 сентября 2025 года четырехлетнего эксперимента по контролю за местонахождением иностранных граждан.

Согласно закону, мигранты должны будут установить специальное мобильное приложение и дать согласие на использование данных о перемещениях сотрудниками МВД. В случае смены места нахождения они обязаны уведомлять об этом власти. Если в течение трех дней от мигранта не поступают данные о геолокации, он может быть внесен в реестр контролируемых лиц — фактически, ему запретят находиться на территории России.

Правила распространяются не только на трудовых мигрантов, но и на всех иностранцев, находящихся в Москве или Подмосковье более 90 дней. Исключение составляют дипломаты, члены их семей и граждане Беларуси. После завершения эксперимента в 2029 году власти могут распространить практику и на другие регионы страны.

Первоначально в документе шла речь лишь о разрешении работать по одному патенту сразу в двух регионах, но ко второму чтению законопроект был существенно переработан и дополнен положениями о геолокационном контроле.

Принятие закона проходит на фоне ужесточения политики в сфере трудовой миграции в России. С 2024 года власти усилили надзор, активизировали полицейские рейды и возбудили уголовные дела против чиновников, обвиняемых в нарушениях миграционного учета.

В российских школах также начали отказывать в приеме детям мигрантов, не владеющим русским языком на уровне носителя.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин во вторник заявил о росте преступности среди трудовых мигрантов, однако конкретных данных не привел.