ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Украина не вернется к прежним границам?
Бывший главком ВСУ Залужный сомневается, что Киев сможет восстановить границы 2022 года
Украина не вернется к прежним границам?
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный / Reuters
23 мая 2025 г.

Украине, возможно, придется забыть о возвращении к границам 1991 года или даже к рубежам до начала войны с Россией в 2022 году. Об этом заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, ныне посол в Великобритании. 

Выступая на форуме в Киеве, он подчеркнул: «Я надеюсь, что здесь нет людей, которые все еще ждут чуда или счастливого знака, который вернет границы 1991 года и принесет мир».

Залужный, которого ранее называли национальным героем, был отправлен в отставку в феврале 2024 года на фоне сообщений о разногласиях с президентом Владимиром Зеленским. Теперь, занимая дипломатическую должность, он предостерегает: Украина ведет войну на истощение, и при ограниченных ресурсах ее шанс на выживание — это ставка на высокие технологии.

Несмотря на официальную позицию Киева о необходимости полного восстановления территориальной целостности, включая аннексированный в 2014 году Крым, слова Залужного отражают изменение тона. В последнее время украинские власти проявляют больше гибкости в вопросе перемирия, и, по данным источников Reuters, готовы к прямым переговорам с Россией при условии 30-дневного прекращения огня. 

Москва пока не согласилась на предложенное перемирие, но выразила готовность продолжать прямые мирные переговоры. Их следующий раунд, возможно, пройдет в Ватикане в середине июня.

В то же время 22 мая президент России Владимир Путин заявил о создании «буферной зоны» вдоль границы с Украиной для защиты российских территорий от обстрелов. В МИД Украины назвали эти действия «агрессивными» и обвинили Москву в саботаже мирных усилий.

По опросам Reuters, Залужный остается одной из самых популярных фигур в стране. Потому его послание в некоторой степени отражает опасения определенной доли украинцев: чтобы выжить, Украине, возможно, придется пойти на болезненные уступки и отказаться от 20% территории.


Истории
Комбинированный налет на Украину
Комбинированный налет на Украину
Украину ждет кровавое лето
Украину ждет кровавое лето
Суд встал на сторону Гарварда
Суд встал на сторону Гарварда
Германия запретит беженцам привозить детей
Германия запретит беженцам привозить детей
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Израиль испугался сближения Сирии и США
Израиль испугался сближения Сирии и США
Трамп доволен переговорами с Ираном
Трамп доволен переговорами с Ираном
Украина бьет по химзаводам РФ
Украина бьет по химзаводам РФ
Мальта признает Палестину
Мальта признает Палестину
Кто выключает Францию?
Кто выключает Францию?
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
Трамп испугался китайских студентов?
Трамп испугался китайских студентов?
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us