Украине, возможно, придется забыть о возвращении к границам 1991 года или даже к рубежам до начала войны с Россией в 2022 году. Об этом заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, ныне посол в Великобритании.

Выступая на форуме в Киеве, он подчеркнул: «Я надеюсь, что здесь нет людей, которые все еще ждут чуда или счастливого знака, который вернет границы 1991 года и принесет мир».

Залужный, которого ранее называли национальным героем, был отправлен в отставку в феврале 2024 года на фоне сообщений о разногласиях с президентом Владимиром Зеленским. Теперь, занимая дипломатическую должность, он предостерегает: Украина ведет войну на истощение, и при ограниченных ресурсах ее шанс на выживание — это ставка на высокие технологии.

Несмотря на официальную позицию Киева о необходимости полного восстановления территориальной целостности, включая аннексированный в 2014 году Крым, слова Залужного отражают изменение тона. В последнее время украинские власти проявляют больше гибкости в вопросе перемирия, и, по данным источников Reuters, готовы к прямым переговорам с Россией при условии 30-дневного прекращения огня.

Москва пока не согласилась на предложенное перемирие, но выразила готовность продолжать прямые мирные переговоры. Их следующий раунд, возможно, пройдет в Ватикане в середине июня.

В то же время 22 мая президент России Владимир Путин заявил о создании «буферной зоны» вдоль границы с Украиной для защиты российских территорий от обстрелов. В МИД Украины назвали эти действия «агрессивными» и обвинили Москву в саботаже мирных усилий.

По опросам Reuters, Залужный остается одной из самых популярных фигур в стране. Потому его послание в некоторой степени отражает опасения определенной доли украинцев: чтобы выжить, Украине, возможно, придется пойти на болезненные уступки и отказаться от 20% территории.



