Тегеран в курсе, что иранскую ядерную программу обсуждают Москва и Вашингтон, заявили в МИД Ирана. Там же заверили, что никакие решения по этому вопросу без их (иранского) участия невозможны.

Встреча между представителями России и США в феврале в Эр-Рияде стала первы контактом стран на высшем уровне с момента начала полномасштабной фазы российско-украинской войны в 2022 году. Сразу вслед за этим глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Тегеран, что вызвало предположения об обсуждении иранской программы за столом переговоров в Саудовской Аравии.

На фоне этих событий бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сыгравший ключевую роль в заключении ядерной сделки 2015 года, ушел в отставку. Это совпало с решением иранского парламента отправить в отставку и министра финансов Абдолнассера Хеммати, который выступал за контакты с США.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщает, что Иран ускорил производство урана, близкого к оружейному уровню обогащения. Тегеран настаивает на мирном характере своей ядерной программы, но США утверждают, что Иран предпринял шаги, позволяющие ему создать ядерное оружие при необходимости.

Вашингтон и Тель-Авив ранее заявляли, что не допустят создания Ираном ядерного арсенала, что повышает риск дальнейшей эскалации конфликта в регионе.