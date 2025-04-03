Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в интервью Euronews заявил, что республика делает ставку на развитие благоприятной бизнес-среды, либерализацию экономики и расширение сотрудничества с Евросоюзом. Интервью опубликовано накануне саммита «Центральная Азия — Европейский союз», который стартует в Самарканде 3 апреля.

Среди реформ Мирзиёев назвал внедрение системы «единого окна» для иностранных инвесторов, снижение налоговой нагрузки и либерализацию валютного рынка. Особое внимание, по его словам, уделяется «зеленой» энергетике и решению экологических проблем.

Президент отметил, что в 2024 году товарооборот Узбекистана с ЕС составил $6,4 млрд, увеличившись на 5,2% по сравнению с предыдущим годом. В стране работают свыше тысячи компаний с европейским капиталом, объем совместных инвестпроектов превышает 30 млрд евро.

Мирзиёев подчеркнул, что Ташкент предлагает Евросоюзу «сопряжение» своей инфраструктурной политики с инициативой ЕС «Глобальные ворота» и совместную разработку плана действий по Транскаспийскому коридору. Это, по его словам, «придаст динамику росту инвестиций и внедрению технологий».

Он также призвал упростить торговые процедуры, расширить доступ товаров на рынки, гармонизировать стандарты и привлечь европейский бизнес к реализации инфраструктурных проектов и развитию цифровой экономики.

Особый акцент был сделан на «зеленой повестке». Мирзиёев рассказал о проекте создания «зеленого стратегического коридора» через Каспий и Черное море в Европу. По его словам, Узбекистан уже ввел 14 солнечных и ветровых электростанций и планирует реализовать еще 50 проектов общей мощностью 24 тыс. мегаватт.

Цель — довести долю ВИЭ до 54% за пять лет и сократить выбросы парниковых газов на 16 млн тонн.

Президент отметил, что Узбекистан намерен представить на саммите Региональную концепцию «зеленого» развития и продвигать партнерство с ЕС в области водосбережения, мониторинга ледников и модернизации ирригационной инфраструктуры.

В саммите в Самарканде примут участие лидеры стран Центральной Азии и высокопоставленные представители ЕС, включая президента Европейского совета Антониу Кошту и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Также ожидается участие руководства ЕБРР и Европейского инвестиционного банка.