ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Москва и Вашингтон готовят сделку по судоходству
Делегации России и США встретятся в Саудовской Аравии, чтобы обсудить возможное возобновление черноморской инициативы и безопасность судоходства
Москва и Вашингтон готовят сделку по судоходству
Юрий Ушаков / Reuters
20 марта 2025 г.

Россия и США проведут переговоры по возобновлению черноморской инициативы, касающейся безопасности судоходства в регионе. Консультации запланированы на 24 марта в Эр-Рияде, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, Россию на встрече представят глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Ушаков напомнил, что договоренности по зерновой инициативе были достигнуты в июле 2022 года при участии генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, однако соглашение не было выполнено в полном объеме.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее заявлял, что переговоры должны состояться 23 марта в Джидде, другом городе Саудовской Аравии. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что стороны все еще согласовывают детали, и дата встречи может измениться.

Песков также отметил, что кроме зерновой сделки в Саудовской Аравии планируется обсудить и другие «нюансы» и «аспекты» прекращения российско-украинской войны.

Черноморская зерновая инициатива, заключенная в июле 2022 года при участии Турции, позволяла вывозить украинское зерно по безопасному коридору.

Россия заявляла, что условия сделки, касающиеся российских удобрений, не выполнялись, и в июле 2023 года отказалась продлевать соглашение.

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