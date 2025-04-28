ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Кремль объявил трехдневное перемирие
Путин распорядился прекратить боевые действия в Украине на период с 8 по 10 мая в честь годовщины Победы, призвав Киев последовать примеру
Кремль объявил трехдневное перемирие
Почетный караул в Кремле / Reuters
28 апреля 2025 г.

Россия в одностороннем порядке объявила о трехдневном прекращении огня в Украине на период празднования Дня Победы. Соответствующее распоряжение президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

«<...> исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая – российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия», — говорится в сообщении.

«Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», — отмечается в заявлении. При этом указано, что в случае нарушений перемирия украинской стороной «Вооруженные Силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ».

В Кремле также заявили о «готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса».

Если прекращение огня вступит в силу, оно станет самым длительным с момента начала российской войны в Украине с 2022 года. Предыдущее пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, длилось 30 часов 19 и 20 апреля. Тогда обе стороны обвиняли друг друга в несоблюдении режима прекращения огня, хотя президент Украины Владимир Зеленский отмечал отсутствие воздушных тревог в этот период.

На момент публикации официальной реакции украинской стороны на новое заявление Путина не последовало.

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