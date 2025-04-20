Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи охарактеризовал второй раунд непрямых переговоров с Соединенными Штатами, состоявшийся в субботу в Риме, как «конструктивный и хороший».

В беседе с иранскими СМИ после завершения переговоров Арагчи подтвердил, что следующий раунд пройдет в Омане. Он сообщил, что четырехчасовая сессия проходила при посредничестве Омана, и назвал непрямой обмен между сторонами «хорошим и конструктивным».

По словам министра, Тегеран и Вашингтон достигли «лучшего понимания» по ряду принципов и целей, хотя подробности он не раскрыл.

«Предметом переговоров с нашей точки зрения является ядерная программа, и мы будем придерживаться этой темы. Очевидно, что для нас ничто, кроме укрепления доверия к мирной ядерной программе Ирана в обмен на снятие санкций, не будет предметом переговоров. Американцы пока придерживаются [этих рамок]», — заявил позже Арагчи журналистам, согласно сообщению иранского государственного информационного агентства IRNA.

Перед следующим раундом переговоров, по словам Арагчи, начиная с этой среды в Омане пройдут технические дискуссии на уровне экспертов между двумя сторонами. Он также призвал воздержаться от «чрезмерного оптимизма или пессимизма» по мере продолжения переговоров.

Пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи повторил слова Арагчи в соцсети X, описав сессию как «полезные непрямые переговоры», проходившие в «конструктивной атмосфере».

«Стороны договорились продолжить непрямые переговоры через несколько дней на техническом уровне, за которыми последует еще один раунд на их собственном уровне в следующую субботу», — сообщил он.

Представитель МИД Омана подтвердил в заявлении, что во время «сегодняшней встречи в Риме министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи и специальный посланник президента США Стив Уиткофф при посредничестве министра иностранных дел Омана Сайида Бадра Альбусаиди договорились перейти к следующей фазе обсуждений, направленных на заключение справедливой, долгосрочной и обязывающей сделки, которая обеспечит полное отсутствие у Ирана ядерного оружия и санкций, а также сохранит его способность развивать мирную ядерную энергетику».

«Только путем диалога и четкого общения мы сможем достичь взаимно надежного соглашения и понимания на благо всех заинтересованных сторон в регионе и на международном уровне», — добавил представитель.

Продолжающиеся непрямые ядерные переговоры между Тегераном и Вашингтоном, сосредоточенные на ядерной программе Ирана, при которых обе стороны общаются через Оман в качестве посредника, начались в прошлую субботу в Маскате. Иран заявил, что первый раунд прошел в «конструктивной атмосфере, основанной на взаимном уважении».

После многочисленных предположений о месте проведения второго раунда иранская делегация во главе с Арагчи и американская делегация во главе со Стивом Уиткоффом, специальным посланником США по Ближнему Востоку вновь встретились в субботу в Риме.

Президент США Дональд Трамп пригрозил военными действиями против Ирана, если не будет достигнуто новое соглашение, которое могло бы заменить ядерную сделку 2015 года, заключенную при администрации Обамы.

Ранее в субботу Арагчи также провел переговоры со своим итальянским коллегой Антонио Таяни. Арагчи повторил давнюю позицию Ирана, назвав Израиль «единственным препятствием на пути к реализации Западной Азии, свободной от ядерного оружия», сообщили иранские СМИ.

Со своей стороны Таяни заявил, что Рим стал столицей мира и диалога, поддерживая «путь диалога и переговоров против ядерного оружия», согласно заявлению итальянского МИД. «Итальянское правительство надеется на положительное решение, которое могло бы способствовать стабильности на Ближнем Востоке», — добавляется в заявлении.