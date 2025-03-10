Ультраправому политику Румынии Кэлину Джорджеску отказали в регистрации кандидатуры на предстоящих 4 мая президентских выборах. В ЦИК заявили, что его выдвижение «не соответствует законности».

На решение избиркома отреагировал американский бизнесмен Илон Маск: «Это безумие», — написал он в соцсетях. Сам Джорджеску заявил: «В Европе теперь диктатура, в Румынии — тирания!».

Вечером воскресенья в центр Бухареста начали стягиваться сторонники политика. Они скандировали: «Долой диктатуру!» и «Предатели!». Протесты обернулись стычками с полицией. Демонстранты забрасывали силовиков камнями, поджигали кусты и покрышки, переворачивали машины. Правоохранители применили слезоточивый газ.

Кэлин Джорджеску выступает против помощи Украине и за сотрудничество с Россией, вследствие чего получил славу пророссийского политика. На прошедшем в ноябре 2024 года первом туре президентских выборов он внезапно заручился поддержкой 22,95% и занял первое место. Результат для многих стал шоком — до этого Джорджеску был малозаметным кандидатом. Социологи оценивали его поддержку максимум в 5%.

ЦИК сначала принялся пересчитывать голоса, а потом решил аннулировать итоги голосования. Политика обвинили в платном продвижении своей кандидатуры через TikTok, высказывались предположения о том, что кампанию финансировала Россия. В ходе полицейских рейдов по адресам лиц, связанных с Джорджеску, обнаружен тайный склад оружия, включая гранатометы. Несколько человек арестованы.

В отношении самого политика выдвинули шесть обвинений, включая подстрекательство к действиям против конституционного строя и создание или поддержку фашистской организации. Также ему вменяют в вину распространение ложной информации и незаконное финансирование. По этим статьям Джорджеску может грозить до 25 лет тюрьмы. С него взяли подписку о невыезде.

Вызовы демократии

Меры, принятые румынскими властями в отношении Джорджеску, были негативно восприняты некоторыми политиками из США и ЕС. Ряд чиновников посчитали, что это больше похоже на политическое преследование неудобного кандидата. А нарушений, о которых говорят в ЦИК, могло и вовсе не быть.

«Демократия зиждется на принципе, что голоса людей должны быть услышаны, их нельзя заглушить», — заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Вице-президент Италии Маттео Сальвини назвал этот шаг «европереворотом в советском стиле», добавив, что вместо того, чтобы «перевооружать Европу», необходимо уделить внимание защите демократии.

Журнал The Economist в ежегодном рейтинге понизил уровень демократии Румынии с «плавающей демократии» до «гибридного режима», сочетающего в себе как признаки демократии, так и авторитарного стиля правления.

Кэлин Джорджеску намерен обжаловать решение ЦИК в Конституционном суде Румынии, но шансы у него нулевые, говорит TRT на русском политический аналитик Роман Михаеш. «Политик пока не арестован, но маловероятно, что он сможет стать кандидатом в президенты Румынии. Скорее всего будет выдвинут другой кандидат, которого затем поддержит Джорджеску», — подчеркивает эксперт.

По его словам, действия властей в отношении ультраправого кандидата связаны исключительно с его преступными действиями: «Здесь нет политической заангажированности. Это лишь ответная реакция румынских властей и правоохранительных органов против команды Джорджеску и связанных с ним российских элит. Им удалось купировать риски — экстремистские силы не будут иметь возможность выиграть президентские выборы».

Эксперт сомневается, что отношения между Румынией и Западом будут испорчены. Можно ожидать дополнительных комментариев со стороны Илона Маска или Джей Ди Вэнса, но вряд ли что-то подобное будет звучать на уровне президентов.

«Все дело во взглядах самого Джорджеску, который успел отличиться рядом антидемократичных и экстремистских выпадов, — говорит аналитик. — Мало кто захочет его поддерживать. Однако ситуация в Румынии остается турбулентной».