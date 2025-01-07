ТУРЦИЯ
2 мин чтения
Хакан Фидан: терпеть PKK в Сирии больше нельзя
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что PKK должны покинуть Сирию, подчеркнув готовность Анкары к военной операции, если это требование не будет выполнено
Хакан Фидан: терпеть PKK в Сирии больше нельзя
Глава МИД Турции Хакан Фидан / AA
7 января 2025 г.

Сирию необходимо признать Сирийской Арабской Республикой, а ее новое руководство должно взять на себя ответственность за решение проблемы PKK/YPG. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в программе на CNN Türk.

«Мы ожидаем от них конкретных шагов, переговоры продолжаются», — подчеркнул министр.

Он напомнил, что Турция предъявила PKK/YPG четкий ультиматум: «Члены PKK должны покинуть Сирию. Они знают, кто они, и мы знаем их имена. Если этого не произойдет, последуют соответствующие меры. А это военная операция».

Фидан также заявил, что PKK представляют угрозу не только для Турции, но и для Сирии, Ирака, всего региона и, самое главное, для самих курдов.

«Эта маскарадная игра должна быть прекращена», — добавил министр.

Министр также выразил доверие новому лидеру Сирии Ахмеду аш-Шара: «Ахмед аш-Шара осознает свою ответственность и ожидания региона. Рациональный и уравновешенный лидер. У меня есть надежда».

Он отметил, что возвращение более половины населения Сирии, покинувшего страну, возможно только после начала восстановительных работ: «Для возвращения людей необходимо начать деятельность по восстановлению страны».

Фидан также заявил, что Анкара против идеи доминирования: «Культура господства уничтожает наш регион. Мы хотим использовать влияние, которое рождается из братских связей и географии, максимально позитивным образом».

Министр подчеркнул, что в Сирии не будет давления на алавитов: «Мы этого не хотим и не допустим. В этом вопросе мы крайне принципиальны. Ахмед аш-Шара и его соратники заявили: «Мы пришли, чтобы не делать того, что сделали нам».

Комментируя отношения с Ираном и Россией, Фидан отметил: «В отношениях с Ираном и Россией мы умеем разделять наши разногласия и области сотрудничества. В Сирии мы были на противоположных сторонах. Но в дальнейшем мы продолжим процессы взаимодействия».

Министр также предупредил о возможных попытках дестабилизации: «Могут ли те, кто имеет интересы в Сирии, пытаться дестабилизировать ситуацию? Вполне возможно. Но народы Ближнего Востока устали от войн. Положительный момент в том, что народ Сирии поддержал управление, которое считает своим, и возлагает на него надежды».

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us