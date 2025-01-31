ПОЛИТИКА
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Израиль ударил по «Хезболле» вопреки перемирию
Израильские ВВС нанесли удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане, несмотря на соглашение о прекращении огня
Израиль ударил по «Хезболле» вопреки перемирию
Ливан / Reuters
31 января 2025 г.

Израильская армия заявила, что нанесла авиаудары по военным объектам движения «Хезболла» в долине Бекаа на востоке Ливана. Кроме того, атаке подверглись «объекты инфраструктуры на сирийско-ливанской границе, используемые для контрабанды оружия», говорится в сообщении израильских военных.

Это произошло на фоне продолжающихся нарушений соглашения о прекращении огня, подписанного между Израилем и Ливаном 27 ноября 2024 года. Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что с 26 января в результате атак израильской армии погибли 26 человек, еще 206 получили ранения. Официальных данных о новых жертвах в результате недавних ударов пока нет.

Кроме того, обстрелы препятствуют возвращению мирных жителей в свои дома. Беженцами по-прежнему остаются более 100 тыс. ливанцев.

С момента прекращения огня Израиль обязан был постепенно выводить войска, после чего в освобожденные районы должны были войти миротворцы ООН, а затем ливанская правительственная армия. Ливанские военные должны были взять регион под полный контроль, чтобы исключить присутствие любых вооруженных группировок.

Однако на момент истечения срока израильские войска все еще находились в Ливане. Израиль не выполнил условия соглашения, продолжая атаки на мирных жителей. В Тель-Авиве запросили еще один месяц для вывода своих военных, однако «‎Хезболла»‎ заявила, что не намерена терпеть нарушение соглашения.

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