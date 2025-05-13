Полиция Великобритании начала расследование предполагаемой попытки поджога у дома премьер-министра Кира Стармера в Лондоне. Пожар вспыхнул в ночь на понедельник у входа в арендованный таунхаус в районе Тафнел-Парк. Пострадавших нет, однако вход в здание получил повреждения.

Местные жители сообщили о громком взрыве и заявили, что полиция искала в садах предмет, который могли бросить в здание. Представители Скотленд-Ярда подтвердили, что рассматривают как связанные три инцидента — автомобильный пожар 8 мая, возгорание у другого объекта, связанного со Стармером, 11 мая, и пожар в Тафнел-Парке.

Дело ведет антитеррористическое подразделение полиции. Это решение объясняют высоким статусом пострадавшего, хотя на данном этапе не исключаются любые версии. Ранее этот дом уже становился мишенью демонстрантов, выступавших против политики премьера по Газе.

Инцидент произошел в день, когда шесть граждан Болгарии были осуждены в Британии за шпионаж в интересах России. На фоне других подозрительных пожаров в Европе спецслужбы не исключают версию о возможной иностранной провокации.