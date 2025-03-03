ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Турция осудила блокировку гуманитарной помощи в Газе
МИД Турции осудил решение Израиля о блокировке гуманитарной помощи в Газу, назвав это нарушением международного права и угрозой усилиям по установлению устойчивого перемирия
Турция осудила блокировку гуманитарной помощи в Газе
МИД Турции / AA Archive
3 марта 2025 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением, осуждающим решение правительства Израиля о запрете ввоза гуманитарной помощи в Газу. Анкара подчеркнула, что ограничение доступа палестинского населения к жизненно важным товарам является явным нарушением международного права.

В заявлении отмечается, что подобные меры фактически представляют собой коллективное наказание палестинского народа и подрывают усилия по обеспечению устойчивого перемирия в Газе.

МИД Турции призвал международное сообщество к немедленным действиям для обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в Газу и потребовал от Израиля выполнения своих обязательств.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о прекращении ввоза гуманитарной помощи в эксклав, объяснив это тем, что ХАМАС отказался принять американское предложение о продолжении мирных переговоров.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us