Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением, осуждающим решение правительства Израиля о запрете ввоза гуманитарной помощи в Газу. Анкара подчеркнула, что ограничение доступа палестинского населения к жизненно важным товарам является явным нарушением международного права.

В заявлении отмечается, что подобные меры фактически представляют собой коллективное наказание палестинского народа и подрывают усилия по обеспечению устойчивого перемирия в Газе.

МИД Турции призвал международное сообщество к немедленным действиям для обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в Газу и потребовал от Израиля выполнения своих обязательств.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о прекращении ввоза гуманитарной помощи в эксклав, объяснив это тем, что ХАМАС отказался принять американское предложение о продолжении мирных переговоров.