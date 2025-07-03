ПОЛИТИКА
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Шести азербайджанцам в Екатеринбурге предъявили обвинение в убийстве
Следователи предъявили обвинение в убийстве шести азербайджанцам, которые были задержаны в Екатеринбурге. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Шести азербайджанцам в Екатеринбурге предъявили обвинение в убийстве / TRT Russian
3 июля 2025 г.

27 июня российская полиция ворвалась в дома этнических азербайджанцев и задержала более 50 человек в рамках расследования убийств, совершенных десятки лет назад. Во время задержания погибли братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, еще 8 получили серьезные травмы, у многих следы побоев.

Генпрокуратура Азербайджана завела уголовное дело по факту умышленного убийства двух граждан страны сотрудниками правоохранительных органов России. Азербайджанская экспертиза показала, что братья Сафаровы умерли от посттравматического шока после полученных телесных повреждений. По версии российского Следственного комитета, один из задержанных скончался в результате сердечной недостаточности.

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