Глава Tesla, SpaceX и X Илон Маск в частном порядке обсуждает с союзниками, как сместить премьер-министра Великобритании Кира Стармера до следующих выборов, запланированных не позднее 15 августа 2029 года. Об этом 9 января сообщила газета Financial Times, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, Маск изучает возможности дестабилизации лейбористского правительства Великобритании. Он рассматривает поддержку альтернативных политических движений, включая правопопулистскую партию Reform UK под руководством Найджела Фаража. Сообщается, что Маск даже ищет кандидата на замену Фаражу в роли лидера партии.

«Он считает, что западная цивилизация находится под угрозой», — заявил один из источников.

Маск неоднократно критиковал Кира Стармера, особенно за его роль в Королевской прокурорской службе, когда он занимался делами о сексуализированном насилии над детьми. В январе Маск потребовал расследовать случаи груминга, заявив, что этнические банды долгое время оставались безнаказанными. Стармер отверг обвинения Маска, назвав его слова «дезинформацией».

Как отмечает Financial Times, Маск активно высказывается в поддержку правых популистов в США и Европе, включая партию «Альтернатива для Германии».

Бизнесмен, считающийся сторонником Дональда Трампа, неоднократно выражал обеспокоенность за будущее западной цивилизации и выступал против левых правительств.