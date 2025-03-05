ПОЛИТИКА
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НАТО в ожидании ударов Трампа
Первая встреча министров после смены власти в США состоится в Брюсселе на фоне призывов к увеличению оборонных расходов и опасений по поводу выхода США из альянса
НАТО в ожидании ударов Трампа
Мэтью Уитакер, кандидат Дональда Трампа на пост посла в НАТО
5 марта 2025 г.

Министры иностранных дел стран НАТО соберутся в штаб-квартире Альянса в Брюсселе 3-4 апреля. Об этом в среду сообщила пресс-служба НАТО. Заседание пройдет под председательством генерального секретаря альянса Марка Рютте. Это будет первая встреча руководителей МИД блока после смены власти в США, ожидается участие нового госсекретаря США Марко Рубио.

Встреча состоится перед саммитом лидеров стран НАТО, который запланирован на конец июня в Гааге, Нидерланды. Она пройдет на фоне призывов президента Дональда Трампа к европейским союзникам увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП — уровня, который даже сами США сегодня не выделяют на оборону.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом среди союзников усилились опасения возможного выхода США из НАТО. Накануне кандидат Трампа на пост посла в НАТО Мэтью Уитакер пообещал «укреплять» альянс. Он заявил, что президент-республиканец остается преданным блоку, сообщило агентство Reuters. Уитакер выступил во время слушаний в сенатском комитете по иностранным делам, который утвердил его кандидатуру.

«Если меня утвердят, я буду неутомимо работать над укреплением альянса, обеспечением безопасности американского народа и поддержкой роли нашей страны как маяка свободы и демократии», — сказал Уитакер.

Между тем, экс-командующий силами НАТО считает, что Европа должна быть готова к выходу США из Альянса.

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