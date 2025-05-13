Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог прибудут 15 мая в Стамбул. Именно на этот день намечены переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника.

Дополнительные детали агентство не раскрывает.

Ранее сам Дональд Трамп допустил, что может лично прилететь в Стамбул.

«Я думал о том, чтобы прилететь. Я не знаю, где я буду в четверг. У меня так много встреч, но я думал о том, чтобы действительно прилететь туда», — заявил президент США.

11 мая президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что готов лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Турции.

В Кремле пока не сообщили, будет ли Путин присутствовать на переговорах. На вопрос о составе российской делегации пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Как только президент посчитает это нужным, мы объявим».

Он уточнил, что «российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подчеркнул, что будет лично присутствовать на переговорах в Турции и ожидает там Путина. Он также заявил, что украинские силы будут «зеркально» реагировать на прекращение или продолжение огня со стороны России с 12 мая.

«С завтрашнего дня ожидаем прекращения огня – это предложение на столе. Полное и безусловное прекращение огня – длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии, – может значительно приблизить мир. Украина давно это предлагает, партнеры предлагают. Весь мир об этом говорит. Ожидаем ясного ответа от России. Войну России все равно придется заканчивать. Убийства должны закончиться. Украинские силы готовы будут реагировать зеркально — чтобы это было честно», — заявил Зеленский.

Президент Украины напомнил, что партнеры обещали усилить санкции против России в случае отказа Путина от прекращения огня, однако скептически прокомментировал эти обещания словом «посмотрим».