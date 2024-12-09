ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: «Сирия вступает в светлую эпоху»
Турецкий лидер выступил с важными заявлениями по Сирии после заседания кабмина
Президент Эрдоган: «Сирия вступает в светлую эпоху»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: АА / AA
9 декабря 2024 г.

Со вчерашнего дня в Сирии закончилась темная эпоха и началась светлая. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров. В ходе своего выступления турецкий лидер обозначил позицию страны по ситуации в Сирии.

Глава государства заявил, что Турция приветствует освобождение Тель-Рифата и Манбиджа от террористов. «Прежний режим высокомерно отверг наши призывы к разрешению сирийского конфликта путем диалога, не оценив и не поняв значения протянутой нами руки помощи», — отметил Эрдоган напомнив, что режим Асада оставил после себя разрушенную страну с миллионом погибших и 12 млн беженцев.

Президент заявил, что отношение Турции к ситуации в Сирии никогда не определялось выгодой. По его словам, Турция «всегда руководствовалась совестью и милосердием». «Половина нашего сердца принадлежит Газиантепу, Хатаю и Шанлыурфе, а другая — Африну, Алеппо, Хаме, Хомсу и Дамаску», — добавил Эрдоган.

Эрдоган заверил, что у Турции нет территориальных притязаний, а единственная цель трансграничных операций — защита от террористической угрозы. «Турция не будет закрывать глаза на появление новых очагов терроризма за своими границами. Ни PKK и ее сирийские ответвления, ни ДАЕШ не являются для нашей страны сторонами диалога — они наши неприятели. Территориальная целостность Сирии должна быть сохранена при любых обстоятельствах», — резюмировал глава государства.

«Сегодня мы сильнее, чем вчера, а завтра достигнем еще больших высот. Вопреки недальновидным политикам, пытающимся удержать наш народ на мелководье, мы продолжим взращивать надежду», — отметил президент страны.

Эрдоган также заявил, что по мере стабилизации ситуации в Сирии будет расти число добровольных возвращений беженцев. Для облегчения этого процесса Турция открывает дополнительный пограничный переход Яйладагы.

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