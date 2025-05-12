Дональд Трамп больше не ждет одобрения со стороны Израиля и не советуется с израильским руководством по поводу ближневосточной политики, пишет Times of Israel. По данным издания, Трамп продолжает менять карту Ближнего Востока, но теперь без оглядки на Биньямина Нетаньяху. Как сообщают источники портала в Белом доме, президент США «разочарован» израильским премьером и решил действовать самостоятельно.

В прошлом Трамп называл Израиль «непоколебимым союзником» и гордился дружбой с Нетаньяху. Он перенес американское посольство в Иерусалим, вышел из ядерной сделки с Ираном и способствовал заключению соглашений между Израилем и арабскими странами. Но сегодня ситуация кардинально изменилась, уточняет издание.

По информации другой газеты Israel Hayom, Трамп разочарован тем, что Нетаньяху отошел от прагматического подхода и «тормозит» сделку с Саудовской Аравией. Израиль должен был сыграть ключевую роль в сближении США с Эр-Риядом, но Тель-Авив отказался принять «необходимые решения». Кроме того, в Белом доме помнят, как окружение Нетаньяху пыталось «вытолкать» США на войну с Ираном. Это стало личной обидой для Трампа, отмечает газета.

Результат: США начали ядерные переговоры с Ираном без участия Израиля. Затем заключили перемирие с хуситами в Йемене — снова без консультаций с Тель-Авивом. Израильские министры были застигнуты сообщением Трампа врасплох, уточняет издание. Нетаньяху был вынужден публично заявить, что Израиль «может защитить себя сам‎»‎, однако без американской поддержки с моря и поставок систем ПВО израильская система защиты существенно ослабнет.

В Вашингтоне выпады Тель-Авива воспринимают спокойно, пишет Israel Hayom. Один источник заявил: «Трамп устал ждать Нетаньяху и идет вперед». 12 мая стало известно, что визит министра обороны США в Израиль в последний момент был отменен по инициативе американской стороны. Сам Трамп на этой неделе начинает ближневосточное турне, посетит Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ — однако в Израиль ехать не собирается.

Даже союзники Нетаньяху в Израиле теряют терпение и самообладание. Израильские газеты пишут о «политике сюрпризов» Трампа и критикуют его ближневосточную политику. Times of Israel заключает: Америка строит новый порядок на Ближнем Востоке, в котором Израилю отведена второстепенная роль.



