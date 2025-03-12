Министерство иностранных дел Турции осудило террористическое нападение на пассажирский поезд в пакистанской провинции Белуджистан и выразило соболезнования семьям погибших. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

«С глубокой скорбью восприняли новость о погибших и раненых в результате этого чудовищного нападения. Мы выражаем соболезнования родным и близким жертв и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

11 марта на юго-западе Пакистана в Белуджистане вооруженные люди напали на пассажирский поезд, следовавший из Кветты в Пешавар, в котором находилось около 450 человек.

По данным пакистанских сил безопасности, в ходе операции удалось спасти 190 пассажиров, а все нападавшие были нейтрализованы.