12 марта 2025 г.
Министерство иностранных дел Турции осудило террористическое нападение на пассажирский поезд в пакистанской провинции Белуджистан и выразило соболезнования семьям погибших. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.
«С глубокой скорбью восприняли новость о погибших и раненых в результате этого чудовищного нападения. Мы выражаем соболезнования родным и близким жертв и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.
11 марта на юго-западе Пакистана в Белуджистане вооруженные люди напали на пассажирский поезд, следовавший из Кветты в Пешавар, в котором находилось около 450 человек.
По данным пакистанских сил безопасности, в ходе операции удалось спасти 190 пассажиров, а все нападавшие были нейтрализованы.