Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о пленении двух граждан Китая, воевавших на стороне России в Донецкой области. По его словам, украинские силы вступили в бой с шестью китайцами, а общее число граждан КНР в рядах российских войск может быть значительно выше.

«Наши военные взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в российской армии. Это произошло на территории Украины — в Донецкой области», — написал Зеленский в соцсетях, приложив фото одного из пленных. Он добавил, что при задержанных были обнаружены документы, банковские карты и личные данные. По словам Зеленского, захваченные китайские солдаты сейчас содержатся Службой безопасности Украины.

Президент Украины заявил, что поручил официальным лицам запросить разъяснения у Пекина и выяснить, как Китай намерен отреагировать. Это первое официальное заявление Киева о присутствии китайских граждан на стороне российских войск в Украине. Ранее сообщалось об участии в боях тысяч северокорейских военнослужащих.

«Это однозначно требует реакции. Со стороны Соединенных Штатов, Евросоюза и всех, кто хочет мира», — подчеркнул Зеленский, обвинив Владимира Путина в том, что тот «готов делать что угодно, лишь бы не закончить войну».

Ранее западные официальные лица обвиняли Китай в поставках вооружений России, однако Пекин и Москва эти обвинения отвергали.