ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Зеленский: Украина пленила двух китайцев
По словам президента Украины, воевавшие на стороне России солдаты попали в плен в Донецкой области
Зеленский: Украина пленила двух китайцев
Скриншот видеозаписи, опубликованной президентом Украины Владимиром Зеленским / Public domain
8 апреля 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о пленении двух граждан Китая, воевавших на стороне России в Донецкой области. По его словам, украинские силы вступили в бой с шестью китайцами, а общее число граждан КНР в рядах российских войск может быть значительно выше.

«Наши военные взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в российской армии. Это произошло на территории Украины — в Донецкой области», — написал Зеленский в соцсетях, приложив фото одного из пленных. Он добавил, что при задержанных были обнаружены документы, банковские карты и личные данные. По словам Зеленского, захваченные китайские солдаты сейчас содержатся Службой безопасности Украины.

Президент Украины заявил, что поручил официальным лицам запросить разъяснения у Пекина и выяснить, как Китай намерен отреагировать. Это первое официальное заявление Киева о присутствии китайских граждан на стороне российских войск в Украине. Ранее сообщалось об участии в боях тысяч северокорейских военнослужащих.

«Это однозначно требует реакции. Со стороны Соединенных Штатов, Евросоюза и всех, кто хочет мира», — подчеркнул Зеленский, обвинив Владимира Путина в том, что тот «готов делать что угодно, лишь бы не закончить войну».

Ранее западные официальные лица обвиняли Китай в поставках вооружений России, однако Пекин и Москва эти обвинения отвергали.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us