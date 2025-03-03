Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал детали мирного плана, подготовленного Францией и Великобританией для урегулирования российско-украинской войны. В интервью Le Figaro, опубликованном вечером 2 марта, он заявил, что предлагается частичное перемирие сроком на один месяц.

Согласно плану, прекращение огня не будет распространяться на наземные боевые действия, так как их контроль «очень сложен». Однако оно должно охватить воздушные и морские атаки, в том числе удары по энергетической инфраструктуре.

Вторым этапом инициативы может стать ввод в Украину миротворческого контингента из европейских стран. Однако, по словам Макрона, в ближайшие недели иностранные войска туда не отправят: «Сначала нужно добиться перемирия, провести переговоры, а уже затем говорить о размещении войск».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер добавил, что к обсуждению могут подключиться еще «одна-две страны». После доработки план представят США.

Макрон также заявил, что Европа должна увеличить расходы на оборону, поскольку Россия уже тратит 10% ВВП на военные нужды. Он предложил установить целевой показатель в 3–3,5% ВВП для оборонных бюджетов европейских стран.

Президент Украины Владимир Зеленский на вопрос журналистов, знаком ли он с этим планом, ответил: «Я в курсе всего».

2 марта в Лондоне прошел саммит по урегулированию войны, в котором участвовали лидеры европейских стран, Турции, Канады и Украины.