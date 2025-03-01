Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в первый день Рамадана провел встречу в Стамбуле с семьями шехидов и ветеранами, где сделал важные заявления.

Он подчеркнул, что Турция стремится к миру и стабильности, но в случае угроз готова действовать решительно.

«Если протянутая нами рука остается в воздухе или подвергается нападению, мы всегда держим наш «железный кулак» наготове. Мы дорожим мирной жизнью, но не поступимся своими священными ценностями, верой, родиной и государством», — заявил Эрдоган.

Говоря о борьбе с терроризмом, он отметил, что Турция не допустит манипуляций и обмана.

«Если данные нам обещания не выполняются, а вместо этого применяются уловки и попытки обойти договоренности, мы снимаем с себя ответственность. Наши операции будут продолжаться до уничтожения последнего террориста», — подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что Турция значительно усилила свои позиции на международной арене.

«Сегодня Турция — это мощное, влиятельное государство с дальновидной стратегией. Мы не ведомы в чужих играх, а сами формируем повестку в регионе и за его пределами, разрушая заговоры против нас», — сказал президент.

Эрдоган подчеркнул, что все шаги Турции направлены на защиту национальных интересов.

«Турция является одной из самых сильных, опытных и решительных стран в мире по борьбе с терроризмом», — заявил он.

Президент также отметил, что инициатива по борьбе с терроризмом получила широкую поддержку среди общества и политических кругов.

«Мы ликвидируем угрозы за пределами наших границ, чтобы обеспечить демократию и братство, создавая прочную основу для «Века Турции», — заключил Эрдоган.