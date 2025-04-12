Согласно информации агентства Reuters, власти США включили в проект соглашения с Украиной по полезным ископаемым требование передать Корпорации международного финансирования США (DFC) контроль над газопроводом, ранее принадлежавшим российскому «Газпрому».

Речь идет о трубопроводе, по которому до 1 января 2025 года осуществлялся транзит российского газа в Европу. С этого дня Украина прекратила транспортировку газа из РФ, сославшись на полномасштабное вторжение. Киев отказался от продления соглашения с Москвой.

Источник Reuters назвал это требование одной из «пасхалок», обнаруженных в тексте соглашения, подготовленного американской стороной.

Как сообщает агентство, переговоры между США и Украиной, начавшиеся 11 апреля в Вашингтоне, проходили в напряженной атмосфере. Источник охарактеризовал тон встречи как «очень противоборствующий» из-за «максималистских» условий, выдвинутых Вашингтоном.

В Министерстве финансов США назвали переговоры «техническими по своей сути». Аналогичное описание дало изданию «Интерфакс-Украина» неназванное лицо в украинском правительстве.

Газета The New York Times сообщала ранее, что переговоры продлятся два дня — 11 и 12 апреля.

Проект соглашения, переданный Киевской стороне в марте, предусматривает привилегированный доступ США к украинским месторождениям полезных ископаемых.

Кроме того, Вашингтон требует, чтобы украинские государственные и частные компании передавали доходы от добычи в специальный совместный фонд.

Официальных комментариев по поводу требования о передаче контроля над газопроводом от украинских властей пока не поступало.