ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Трамп не верит, что называл Зеленского диктатором
Американский президент отказался от резкой характеристики, данной украинскому лидеру чуть более недели назад
Трамп не верит, что называл Зеленского диктатором
/ Reuters
28 февраля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп отказался от своих недавних резких заявлений о президенте Украины.

В ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме Трамп не признал, что называл ранее украинского лидера «диктатором без выборов».

«Я это сказал? Не могу в это поверить. Следующий вопрос», — ответил он на вопрос журналистов.

Трамп также подчеркнул, что США продолжат работать с Зеленским. Он также повторил, что поддержка Европы Украины была в виде кредита, тогда как Вашингтон выделяет средства безвозвратно. Стармер — как и ранее Эммануэль Макрон — возразил, отметив, что большая часть европейской помощи была безвозмездной.

На этой неделе исполнилось три года с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В пятницу Зеленский посетит Вашингтон для подписания соглашения, которое предоставит США доступ к стратегическим ресурсам Украины. По мнению сторонников сделки, это создаст экономический интерес США в защите Украины от будущих угроз.

Ранее Трамп заявлял о стремлении закончить войну, а в феврале провел переговоры с Владимиром Путиным, стремясь инициировать прекращение огня.

«Доверяй, но проверяй, назову это так. Нужно проверять, потому что никогда не знаешь, что может случиться. Я знаю многих людей, про которых можно было сказать: «Ни за что они тебя не обманут», — а на самом деле они худшие из худших, — заявил Трамп журналистам. — Никогда не знаешь, с чем имеешь дело. Но вообще я уверен, что если мы заключим сделку, она будет соблюдаться».

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