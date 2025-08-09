Президент Азербайджана призвал к примирению с Арменией после подписания мирного соглашения
Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал к примирению с Арменией и поблагодарил президента США Дональда Трампа после подписания исторического мирного соглашения в Белом доме. Стороны обязались наладить дипотношения и развивать торговлю
США получили эксклюзивные права на развитие стратегического Зангезурского коридора или как его назвали «Маршрут Трампа». Страны также будут сотрудничать в энергетике, технологиях и обороне.