Президент Азербайджана призвал к примирению с Арменией после подписания мирного соглашения
Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал к примирению с Арменией и поблагодарил президента США Дональда Трампа после подписания исторического мирного соглашения в Белом доме. Стороны обязались наладить дипотношения и развивать торговлю
Президент Азербайджана призвал к примирению с Арменией после подписания мирного соглашения / TRT Russian
9 августа 2025 г.

США получили эксклюзивные права на развитие стратегического Зангезурского коридора или как его назвали «Маршрут Трампа». Страны также будут сотрудничать в энергетике, технологиях и обороне.

