Президент Азербайджана призвал к примирению с Арменией после подписания мирного соглашения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал к примирению с Арменией и поблагодарил президента США Дональда Трампа после подписания исторического мирного соглашения в Белом доме. Стороны обязались наладить дипотношения и развивать торговлю