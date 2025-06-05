Российские бомбардировщики, поврежденные в результате атаки дронов Украины 1 июня, не были уничтожены и подлежат восстановлению. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Оборудование было повреждено, но не уничтожено. Оно будет восстановлено», — отметил он.

Как отмечает Reuters, по данным разведки США, в результате атаки дронами пострадали до 20 российских самолетов, около 10 из них — полностью уничтожены. Это примерно вдвое меньше, чем заявляет украинский президент Владимир Зеленский — ранее он отмечал, что в результате операции «Паутина» украинские дроны повредили или полностью уничтожили более 40 российских стратегических бомбардировщиков.

Ответственность за операцию по атаке на российские аэродромы взяла на себя СБУ. По словам украинских официальных лиц, дроны были спрятаны в деревянных ящиках, которые погрузили в фуры. Панели крыш открывались дистанционно, выпуская дроны к целям.

СБУ утверждает, что удар нанесен по четырем авиабазам, и под огонь в общей сложности попал попал 41 российский самолет. По оценкам разведки, нанесенный ущерб составляет около $7 млрд. Украина заявила, что повреждены 34% всех носителей крылатых ракет на ключевых авиабазах России. Однако независимых подтверждений этой оценки нет.

По словам Зеленского, операция готовилась более полутора лет и стала самой дальнобойной за все время войны. В ней участвовали 117 дронов. Все агенты были выведены с территории России накануне, отметил президент.

На кадрах, опубликованных в российских соцсетях, видно, как на авиабазе Белая в Иркутской области горят самолеты — предположительно стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М.

Это первая украинская атака дронами на цели на расстоянии более 4300 км от линии фронта. По словам источников Reuters, дроны были короткого радиуса действия, что потребовало уникального способа их доставки.

Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом 4 июня предупредил, что Россия ответит на этот удар, но не стал уточнять детали. Сам Трамп, как пишет Wall Street Journal (WSJ), был недоволен действиями Зеленского, якобы отметив, что он «подталкивает мир к ядерной войне».



