ПОЛИТИКА
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«Дональд, ты умный парень, но это глупо»
Канада ввела 25% пошлины на американские товары в ответ на торговую войну, объявленную Дональдом Трампом
«Дональд, ты умный парень, но это глупо»
Джастин Трюдо / Reuters
4 марта 2025 г.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил о введении 25-процентных пошлин на американские товары на сумму 155 млрд долларов в ответ на торговые ограничения США.

На первом этапе Канада введет пошлины на 30 млрд долларов, а через 21 день на оставшиеся 125 млрд. Кроме того, Оттава подаст иск против США во Всемирную торговую организацию.

«США начали торговую войну против Канады — ближайшего союзника и друга, в то время как ищут сотрудничества с Россией и умиротворяют (президента РФ Владимира) Путина», — заявил Трюдо. Он подчеркнул, что Канада не сдастся в этой борьбе.

Обращаясь к Трампу напрямую, Трюдо сказал: «Дональд! За более чем восемь лет нашей совместной работы мы совершили много больших дел. <…> Не в моих привычках соглашаться с The Wall Street Journal, но Дональд, они отмечают, что хотя ты очень умный парень, это глупо».

Трамп в ответ пригрозил Канаде зеркальными мерами: «Пожалуйста, объясните губернатору Трюдо из Канады, что когда он введет ответную пошлину в отношении США, наша возвратная пошлина немедленно увеличится на такую же сумму».

Американские пошлины вступили в силу 4 марта. США обложили 25% налогом импорт из Канады и Мексики и ввели 10% пошлины на китайские товары.

В ответ Китай и Мексика также заявили о готовности к ответным мерам. Президент Мексики Клаудиа Шейнбаум пообещала объявить детали 9 марта.

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