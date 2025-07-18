Глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа на этой неделе посетил Вашингтон и попросил США помочь в переговорах с государствами, готовыми принять сотни тысяч палестинцев из Газы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с содержанием визита.

Барнеа сообщил специальному посланнику Белого дома Стиву Уиткоффу, что Израиль уже ведет диалог с Эфиопией, Индонезией и Ливией. По его словам, эти страны выразили некую «открытость» к приему переселенцев. Он также предложил США использовать дипломатические и экономические стимулы, чтобы склонить эти государства к согласию.

Уиткофф, по данным источников, не дал четкого ответа, а администрация Трампа пока не заняла официальной позиции. Белый дом, офис Нетаньяху и МИД упомянутых стран отказались от комментариев для Axios.

В феврале Дональд Трамп уже предлагал полностью «эвакуировать» два миллиона жителей Газы, но инициатива натолкнулась на резкую критику со стороны арабских стран и мировой общественности, после чего была поставлена на паузу. Тем не менее, как утверждают израильские чиновники, США дали понять: если Израиль хочет реализовать этот план, он должен сам найти страны для переселения.

По данным Axios, Израиль продолжает разрабатывать схему размещения всех жителей Газы в «гуманитарной зоне» у границы с Египтом, что вызвало обеспокоенность у Каира и западных столиц. Хотя правительство Нетаньяху называет переселение «добровольным», правозащитники и юристы — в том числе в США и Израиле — предупреждают: при нынешних обстоятельствах это может быть квалифицировано как военное преступление.

Выступая на прошлой неделе в Белом доме, Нетаньяху заявил, что Израиль «тесно сотрудничает с США» по вопросу поиска стран, готовых принять палестинцев. Он также добавил, что «подходит к финальной стадии переговоров» с рядом государств и назвал идею Трампа «блестящей» — дескать, у людей «должен быть выбор».