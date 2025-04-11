11 апреля в Анталье прошла министерская встреча по Ближнему Востоку с участием глав МИД стран Организации исламского сотрудничества, Лиги арабских государств, а также представителей Ирландии, Испании, Норвегии, Словении, Китая и России. Основное внимание было уделено обострению ситуации на оккупированных палестинских территориях и путям реализации решения о двух государствах.

В итоговом заявлении участники отметили, что конфликт между Израилем и Палестиной достиг самой острой стадии за последние десятилетия, подрывая международные усилия по мирному урегулированию. Они выразили обеспокоенность гуманитарной катастрофой в Газе и подчеркнули, что продолжение оккупации подпитывает экстремизм и насилие в регионе.

Министры осудили возобновление боевых действий в Газе и «беспрецедентные потери среди мирного населения» в результате израильских атак. Они призвали к немедленному и постоянному прекращению огня, восстановлению всех базовых услуг, обеспечению беспрепятственного гуманитарного доступа и недопущению принудительного переселения палестинцев.

Участники подтвердили поддержку миссии БАПОР, назвав агентство незаменимым для оказания гуманитарной помощи. Они приветствовали усилия Египта, Катара и США по посредничеству в перемирии, а также план реконструкции Газы, одобренный ЛАГ и ОИС. Дополнительно была поддержана международная конференция по восстановлению сектора, которая пройдет в Каире.

Особое внимание было уделено предстоящей международной конференции в Нью-Йорке в июне, которая пройдет под сопредседательством Саудовской Аравии и Франции и будет направлена на продвижение решения о двух государствах и завершение оккупации. Участники подчеркнули, что реализация этого подхода требует четких сроков, политической воли и международных гарантий.

Стороны также осудили израильскую политику аннексии, строительство поселений и разрушение инфраструктуры на Западном берегу. Они подтвердили приверженность международному праву и резолюциям ООН и выразили уверенность, что только полная реализация решения о создании независимого Палестинского государства в границах 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы позволит обеспечить справедливый и прочный мир.