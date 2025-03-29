ПОЛИТИКА
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Страшные последствия землетрясения в Мьянме
Крупнейшее за сто лет землетрясение магнитудой 7,7 сотрясло Мьянму и Таиланд, разрушив здания и оставив тысячи людей под завалами
Страшные последствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мандалае / Reuters
29 марта 2025 г.

Количество погибших в результате мощного землетрясения в Мьянме достигло 1 000 человек, еще 2 376 получили ранения, сообщают AFP и CNN со ссылкой на власти.

Это землетрясение с многочисленными жертвами стало крупнейшим за последние сто лет в Мьянме.

28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Землетрясение произошло вблизи Мандалая, второго по величине города Мьянмы с более чем миллионным населением, около 12:50 по местному времени.

Толчки затронули не только Мьянму, но и соседние страны — Таиланд, Бангладеш, Лаос, Китай и Индию. В Таиланде сообщается по меньшей мере 10 погибших, 16 раненых и свыше 100 пропавших без вести.

Масштаб разрушений значителен: множество зданий серьезно повреждены или полностью разрушены. В столице Таиланда обрушилась 30-этажная строящаяся высотка, под обломками которой оказались несколько десятков человек. Эксперты называют это землетрясение одним из наиболее разрушительных в Азии за последние годы.

Обновленные данные о жертвах указывают на многократно более разрушительные последствия стихийного бедствия, чем сообщалось ранее.

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