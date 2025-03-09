На фоне накалившейся обстановки в Сирии — впервые с момента падения режима Башара Асада в декабре, и опасений по поводу возрождения ДАЕШ, в воскресенье состоялась встреча высокопоставленных представителей — глав МИД, разведок и министерств обороны — Ирака, Сирии, Турции и Ливана.

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что страны договорились совместно работать над обеспечением стабильности в Сирии, поскольку ее ситуация непосредственно влияет на весь регион. Кроме того, стороны намерены создать оперативный центр для обмена разведывательной информацией и координации действий против ДАЕШ, боевики которого пытаются восстановить свои силы на территории Сирии.

Глава МИД Иордании Айман Сафади отметил, что встреча также касалась борьбы с терроризмом, контрабандой оружия и наркотиков.

Министр иностранных дел Сирии Эсаад аш-Шейбани подчеркнул, что новые власти избрали политику примирения в отношении бывших сторонников режима и предоставили амнистию некоторым из них. Однако он не стал комментировать продолжающиеся этнические столкновения.

«Мы знаем, кто несет ответственность за убийства в Сирии — это режим Асада», — заявил аш-Шейбани. Он добавил, что оставшиеся лоялисты Асада не смогут дестабилизировать страну, а все, кто причастен к насилию, понесут ответственность.

Глава МИД Турции Хакан Фидан отметил, что провокации, направленные на разжигание межконфессиональной розни, должны быть прекращены, однако воздержался от конкретных обвинений.

В ходе встречи обсуждались также вопросы восстановления Сирии и борьбы с терроризмом, а также обеспечение возвращения беженцев.

Иорданские власти выразили готовность оказать помощь Сирии в восстановлении инфраструктуры и решении энергетического кризиса, предложив поставки электроэнергии и газа.

Ранее, в прошлом месяце, король Иордании Абдалла II и президент Сирии Ахмед аш-Шара договорились о совместных усилиях по укреплению границы и борьбе с контрабандой оружия и наркотиков — серьезной проблемой, с которой Иордания сталкивалась в период правления Асада.

В декабре Иордания провела первую международную конференцию по Сирии, спустя неделю после событий, вынудивших Асада бежать из страны. В Аммане заявляют, что поддерживают мирный политический переход в Сирии и опасаются возвращения хаоса и нестабильности вдоль своих границ.