Европейский союз больше не рассматривает возможность полной конфискации замороженных российских активов. Такое решение принято на саммите ЕС 20 марта, сообщают европейские СМИ со ссылкой на проект итогового документа.

«В соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться без движения до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует нанесенный ущерб», — говорится в тексте, утвержденном без изменений лидерами стран блока.

Точная причина отказа от конфискации не раскрывается, однако, по данным СМИ, ряд стран выступили против. Их позиции основаны на юридических рисках, опасении создать прецедент, который навредит финансовой системе ЕС, и стремлении использовать доходы от активов для поддержки Украины.

Кроме того, в документе подчеркивается, что наличие активов может быть полезным рычагом в будущих переговорах с Россией. Как отметила одна из европейских дипломатов, «люди начинают понимать, что иметь эти активы может быть важнее, чем конфисковать их, не зная, как использовать».

Сразу после начала полномасштабной войны в 2022 году страны G7 заморозили около 300 млрд долларов активов Центробанка РФ. Из них почти 200 млрд находятся в бельгийском депозитарии Euroclear.

В 2024 году страны G7 договорились использовать доходы от этих активов для погашения кредитов Украине на сумму 50 млрд долларов. Однако сами средства по-прежнему остаются нетронутыми.

Ряд стран ЕС, включая Польшу и страны Балтии, настаивали на полной конфискации, но большинство стран блока и Еврокомиссия опасались нарушения норм международного права.

В начале 2025 года, на фоне обострения диалога между Киевом и Вашингтоном, правительства Франции и Германии допустили возможность конфискации активов в случае, если Россия нарушит условия будущего соглашения о прекращении огня.