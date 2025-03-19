Мэр Стамбула Экрем Имамоглу задержан в рамках масштабного расследования коррупции, в котором фигурируют еще 83 человека. Прокуратура обвиняет его в руководстве организованной преступной сетью и пособничестве террористической группировке РКК/KCK.

В среду Генпрокуратура Стамбула сообщила, что расследование было инициировано на основании показаний свидетелей, обвиняющих Имамоглу и ряд его сообщников в вымогательстве денег у предпринимателей, отмывании незаконных средств и манипуляциях с муниципальными тендерами ради финансовой выгоды.

По утверждению прокуратуры, после вступления в должность Имамоглу целенаправленно назначил своих близких союзников на ключевые посты в администрации Стамбула (IBB) и ее дочерних структурах, что способствовало коррупционной деятельности.

Следствие обвиняет Имамоглу и его сообщников в различных правонарушениях, включая мошенничество при проведении тендеров, крупномасштабное мошенничество, взяточничество и незаконный сбор персональных данных. Лица, причастные к этой схеме, предположительно распоряжались незаконными средствами через тайных финансовых посредников.

Среди задержанных также мэры районов Бейликдюзю и Шишли — Мурат Чалык и Ресул Эмрах Шахан.

Имамоглу также обвиняется в причастности к инициативе «городского консенсуса», которая, по версии следствия, была направлена на расширение влияния террористической организации РКК/KCK в городских районах.